Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Так, 21 січня, суд розглянув запити депутатів парламенту щодо конституційності закону, “Про функціонування мов на території Молдови”, який було ухвалено 16 грудня. Він передбачав, що люди в Молдові зможуть звертатися в органи державної влади, державні установи, підприємства й організації на державній або російською мовою.

Крім цього, передбачалося, що держслужбовців можуть зобов’язати за запитом громадян надавати переклад документів на російську мову, приймати заяви російською та надавати інформацію тією мовою, якою написано заяву.

Зазначається, що депутати Октавіана Цику і Діну Плингеу закликали суд визнати закон неконституційним, оскільки він “підриває основи Конституції”, прирівнюючи російську мову до румунської.

“Рішення є остаточним, не може бути опротестовано і набуває чинності в момент оголошення”, – оголосила вердикт голова КС Домніка Маноле.