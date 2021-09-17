Молдовський суд відмовив у задоволенні клопотання української сторони про екстрадицію екссудді Миколи Чауса. Рішення було ухвалено за кілька місяців після того, як колишній суддя опинився в Україні.

Про це у коментарі #Буквам повідомив адвокат екссудді Ростислав Кравець.

Як відомо, з 2017 року Микола Чаус перебував у Молдові. Україна оголосила його в розшук. 11 липня минулого року президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса. Сам Чаус звертався до влади країни щодо надання політичного притулку, але країна відмовила.

Голова НАБУ Артем Ситник у серпні 2021 року повідомляв, що у травні-червні мало бути рішення суду про екстрадицію екссудді до України. Втім, судове засідання відбулося лише у вересні, і суд відмовив.

Мотивація суду поки невідома.

“З паном Чаусом та його родиною зв’язався адвокат з Молдови Юліан Балан. Він сказав, що відбулося засідання суду і суд відмовив в екстрадиції. На сьогодні тексту рішення (ані короткого, ані повного) в нас немає. Я думаю, що варто дочекатися повного тексту рішення. Тоді ми зможемо якось прокоментувати і зрозуміти, чому суд дійшов такого висновку”, — зазначив Кравець.

За словами адвоката, рішення суду є логічним, оскільки Чаус вже перебуває в Україні та рішення суду це підтвердили — йому вже обрали запобіжний захід. Однак важливими є обставини, на які суд спирався під час ухвалення рішення.

“Суд міг встановити, що пана Чауса викрали чи що його життю загрожує небезпека в Україні, чи інші якісь обставини. Думаю, що найближчим часом це рішення з’явиться, ми його перекладемо українською, бо воно буде румунською, і дізнаємося мотивування такого рішення”, — додав Кравець.

Викрадення Чауса

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки згідно з Конституцією у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта в Молдові викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови з посиланням на Telegram-канал “Індекс”, наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Журналісти-розслідувачі інформували, що до викрадення Миколи Чауса причетні українці, котрі мають стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, українська агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення Чауса. За даними журналістів, молдовська поліція перевіряє на причетність до викрадення екссудді до двох десятків українців. Серед цих фігурантів є щонайменше двоє людей, які мають відношення до Головного управління розвідки Міноборони (йдеться про українців Юрія Коваленка та Андрія Куценка).

Зазначалося, що українські розвідники, які викрали екссуддю Чауса, орендували авто з GPS-маячком.

Є версія, що метою операції з викрадення судді є спроба якимось чином встановити причетність до вивезення Чауса за кордон ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби, поки не вийшов фільм Bellingcat про зрив спецоперації із затримання “вагнерівців”. Раніше Бурба дав свідчення щодо операції з “вагнерівцями”, й тепер на Банковій шукають на нього компромат.

Поява Чауса в Україні

30 липня Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині. Його мали затримати працівники НАБУ, однак екссуддя був перехоплений Службою безпеки України. НАБУ намагалося забрати екссуддю, внаслідок чого співробітники двох відомств влаштували справжню погоню (зокрема, вулицями Києва). Детальніше про це — за посиланням.

У понеділок, 16 серпня, Чаус заявив в суді, що чотири місяці — від моменту зникнення до появи на Вінниччині — перебував у підвалі в масці. За словами захисника, у Чауса виникли проблеми із зором та слухом. Крім того, на думку адвокатів, екссудді потрібна психологічна допомога.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому судді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два тижні (до 18 серпня). Чаус мусить носити електронний браслет. Запобіжний захід суд обирав на закритому засіданні. Журналістам так і не вдалося побачити суддю ні до, ні після засідання.