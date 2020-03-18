Про це повідомила 18 березня міністр охорони здоров’я, праці та соцзахисту Віоріка Думбревяну, передає видання Newsmaker.

Міністр повідомила, що померла – жінка у віці 61 року. Вона заразилася коронавірусом в Італії і повернулася в Молдову у важкому стані.

“Жінка проходила лікування в Республіканській клінічній лікарні. У неї також був високий тиск і діабет другого типу”, – зазначила Думбревяну.

Відзначимо, що в Молдові виявили 30 випадків зараження коронавірусом. У країні ввели надзвичайний стан.