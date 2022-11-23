Про це повідомив міністр інфраструктури й регіонального розвитку Молдови Андрей Спіну.
Він зазначив, що наразі є повторення ситуації 15 листопада.
“Після ударів Росії по українській енергосистемі маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення”, – пояснив міністр.
Своєю чергою, молдовські ЗМІ повідомляють про перебої з електропостачанням у Кишиневі, Бельцах та Придністров’ї.
15 листопада у кількох регіонах Республіки Молдова сталися перебої з електроенергією, зокрема у Кишиневі, Бельцах та Дрокії. Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну підтвердив, що відключення електроенергії пов’язані з російськими обстрілами України.
23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.
Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” зауважили, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.
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- У Києві, внаслідок масованих ракетних атак, постачання води повністю зупинено.