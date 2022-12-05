У Молдові заявили, що поблизу міста Бричани прикордонники виявили збиту російську ракету.

Про це повідомило місцеве видання МВС Молдови.

Ракети виявили у фруктовому саду. Місто знаходиться неподалік з українським кордоном.

Район, де виявили ракету, вже оточили поліція та прикордонні патрулі. Очікуються на місці події спеціалізовані служби МВС, Bombteh та IGSU.

Вибухонебезпечний предмет виявив прикордонник. Відомство через сьогоднішні російські бомбардування посилило свою увагу.

Після масованого обстрілу України у деяких населених пунктах Молдови виникли перебої з електропостачанням, писала держкомпанія Moldelectrica.

Місцеве ЗМІ Radio Moldova нагадало, що 31 жовтня у місто Наславча Окницького району впав снаряд, який збила українська зенітна система. У результаті у кількох будинках було вибито вікна та зруйновано кілька дахів.