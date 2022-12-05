Про це повідомило місцеве видання МВС Молдови. 

Ракети виявили у фруктовому саду. Місто знаходиться неподалік з українським кордоном.

Район, де виявили ракету, вже оточили поліція та прикордонні патрулі. Очікуються на місці події спеціалізовані служби МВС, Bombteh та IGSU.

Фото: Radio Moldova

Вибухонебезпечний предмет виявив прикордонник. Відомство через сьогоднішні російські бомбардування посилило свою увагу.

Фото: Radio Moldova

Після масованого обстрілу України у деяких населених пунктах Молдови виникли перебої з електропостачанням, писала держкомпанія Moldelectrica.

Місцеве ЗМІ Radio Moldova нагадало, що 31 жовтня у місто Наславча Окницького району впав снаряд, який збила українська зенітна система. У результаті у кількох будинках було вибито вікна та зруйновано кілька дахів.

Фото: Google Maps