У Республіці Молдова поліція викрила групу, підконтрольну Росії. Сім підозрюваних були затримані.

Про це інформує Spiegel.

У Молдові поліція викрила мережу, контрольовану Росією. Група мала на меті дестабілізувати східноєвропейську державу. 25 чоловіків були допитані та семеро заарештовані, повідомив начальник поліції Віорел Чернаутяну.

За минулі тижні партія проросійського олігарха Ілхана Шора, який втік з країни, організувала кілька демонстрацій проти прозахідного уряду Молдови. 10 березня США застерегли від цілеспрямованих спроб дестабілізації з боку Москви.

Група складається з осіб, які “прибули з Росії з дуже конкретним завданням”, наголосив начальник поліції Чернаутяну. Влада Молдови відреагувала після того, як їй стало відомо про “дестабілізуючі дії російських спецслужб”, які мали бути організовані “шляхом демонстрацій” на території Молдови.

Проросійського олігарха Шора звинуватили в тому, що він платив за участь в антиурядових протестах. Ще одна демонстрація була запланована на 12 березня в столиці Молдови Кишиневі.

США звинуватили Росію у спробі дестабілізувати ситуацію у Молдові, серед іншого шляхом штучного розпалювання протестів. Росія хоче “послабити” уряд країни і розпалити “повстання” проти нього, заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Молдова, яка була частиною Радянського Союзу до 1991 року, минулими роками зробила прозахідний поворот, що викликало критику з боку Москви. Влітку 2022 року країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

На кордоні з Україною розташована самопроголошена Придністровська республіка, сепаратистське утворення, контрольоване проросійськими політиками. У регіоні, що згідно з міжнародним правом досі належить Молдові, дислокується близько 1500 солдатів російської армії.

23 лютого міноборони Росії декілька разів заявило, що Україна нібито має намір влаштувати збройну провокацію у Придністров’ї, зобразивши наступ РФ. Влада Молдови та України це відкинула.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що Кремль створює інформаційні умови для проведення у Придністров’ї операції під чужим прапором.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням осіб з військовим вишколом напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.

До цього, президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Брюсселі на засіданні Європейської ради, зазначив, що поінформував Санду про дані розвідки відносно детально російського плану дестабілізації політичної ситуації в Молдові.

Однак прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.

Напередодні у Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.

Вже 2 березня парламент Молдови ухвалив декларацію, яка засуджує повномасштабну війну Росії проти України.

Своєю чергою, в Євросоюзі заявили, що готують місію, аби зміцнити сектор безпеки Молдови. Вона може розпочати роботу вже влітку.