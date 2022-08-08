Про це міністр повідомив у звіті про діяльність Уряду за підсумками річної роботи, передає телеканал Realitatea.
У Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, зокрема в Югославії.
“Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування”, – пояснив міністр оборони.
Раніше Кишинів приєднався до тих санкцій, які Європейський Союз запровадив проти РФ. Окрім цього, Молдова заборонила використовувати символи V і Z, як і георгіївську стрічку.
Також парламент країни схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.
- Нагадаємо, 23 червня Європейська Рада погодила надання Україні та Молдові статусу кандидата. Європейські лідери одразу зреагували на рішення.
- Стало відомо, що Молдова може отримати озброєння за стандартами НАТО. Таку можливість обговорює Велика Британія із союзниками.
- У червні президентка Молдови Мая Санду у межах робочого візиту вона відвідала населені пункти Київської області та зустрілась президентом України Володимиром Зеленським.