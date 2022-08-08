Міністр оборони Республіки Молдова Анатолій Носатий заявив, що влада країни має намір допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планують направити саперів.

Про це міністр повідомив у звіті про діяльність Уряду за підсумками річної роботи, передає телеканал Realitatea.

У Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, зокрема в Югославії.

“Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування”, – пояснив міністр оборони.

Раніше Кишинів приєднався до тих санкцій, які Європейський Союз запровадив проти РФ. Окрім цього, Молдова заборонила використовувати символи V і Z, як і георгіївську стрічку.

Також парламент країни схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.