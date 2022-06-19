Про це повідомили в етері Rlive.

За словами голови Ради з телебачення і радіо Ліліани Віцу, відповідне рішення ухвалили через інформацію, яка виправдовує або просуває військову агресію. У такий спосіб країна планує зменшити влив агресії гібридного типу, а також поширення тероризму та диктаторських режимів.

Згідно з законом забороняється транслювати новинні та аналітичні програми Росії на молдовських телеканалах. Зокрема рішення торкнеться російських військових фільмів.

Заборона почне діяти з наступного місяця. Ліліана Віцу додала, що документ визначає поняття “дезінформація”, яка несе загрозу інформаційній безпеці. Раніше зазначалося, що Кремль активізував лояльних західних експертів, щоб просувати російські наративи для споживачів інших країн.