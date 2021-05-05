Про це в інтерв’ю Главкому повідомив голова тимчасової слідчої комісії парламенту Молдови, створеної після викрадення Чауса, Василе Настасе.

“І що буде далі, під яким “соусом” Чауса представлять суспільству — це буде цікаво. Пройшов вже місяць і два дні. І якось довго його утримують там, де він знаходиться. Думаю, є люди, які причетні до цього, але вони не знають, як бути далі з екссуддею. Напевно, щось там не зростається”, – заявив Настасе.

Молдовські депутати не знають, де перебуває сам Чаус зараз.

“Ні, це знають наші українські колеги… Ну, пишуть, що його тримають на якійсь військовій базі. Найнезрозуміліше, що після викрадення він з’явився лише один раз. Ми бачили ці фотографії”, – вважає політик.

Народний депутат від “Євросолідарності” Володимир Ар’єв розповів, що після вивезення з Молдови Миколу Чауса тримали на об’єкті Міноборони в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область).

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.