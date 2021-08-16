У Міністерстві освіти та науки України (МОН) заявили, що інформація про скасування навчання з 1 вересня не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

“Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною”, – зазначили в МОН.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) та діти продовжуватимуть навчання.

У відомстві радять користуватися лише перевіреними джерелами інформації.