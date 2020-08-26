У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що на момент закінчення основного етапу вступної кампанії було отримано понад мільйон електронних заяв.

Про це сказано на сайті профільного відомства.

В основному, абітурієнти подавали заяви на такі спеціальності, як право, менеджмент, сфера ІТ.

Найпопулярніші спеціальності:

Право – 116 тис. 689;

Менеджмент – 92 тис. 147;

Філологія – 76 тис. 708;

Комп’ютерні науки – 63 тис. 410;

Середня освіта – 62 тис. 676;

Економіка – 50 тис. 841;

Інженерія програмного забезпечення – 47 тис. 038;

Фінанси, банківська справа і страхування – 46 тис. 844;

Психологія – 43 тис. 791;

Маркетинг – 42 тис. 379.

ТОП-10 найпопулярніших ВНЗ за кількістю поданих заяв

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 тис. 336;

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 46 тис. 714;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 тис. 268;

Національний університет “Львівська політехніка” – 42 тис. 451;

Київський національний торговельно-економічний університет – 40 тис. 818;

Національний авіаційний університет – 33 тис. 056;

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” – 27 тис. 775;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 тис. 625;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 тис. 541;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 тис. 013.