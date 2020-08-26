Про це сказано на сайті профільного відомства.
В основному, абітурієнти подавали заяви на такі спеціальності, як право, менеджмент, сфера ІТ.
Найпопулярніші спеціальності:
- Право – 116 тис. 689;
- Менеджмент – 92 тис. 147;
- Філологія – 76 тис. 708;
- Комп’ютерні науки – 63 тис. 410;
- Середня освіта – 62 тис. 676;
- Економіка – 50 тис. 841;
- Інженерія програмного забезпечення – 47 тис. 038;
- Фінанси, банківська справа і страхування – 46 тис. 844;
- Психологія – 43 тис. 791;
- Маркетинг – 42 тис. 379.
ТОП-10 найпопулярніших ВНЗ за кількістю поданих заяв
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 тис. 336;
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 46 тис. 714;
Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 тис. 268;
Національний університет “Львівська політехніка” – 42 тис. 451;
Київський національний торговельно-економічний університет – 40 тис. 818;
Національний авіаційний університет – 33 тис. 056;
Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” – 27 тис. 775;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 тис. 625;
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 тис. 541;
Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 тис. 013.
- З 1 вересня навчання у школах відбуватиметься лише з дотриманням рекомендацій, які надало Міністерство охорони здоров’я. Без масок і з температурою до навчальних закладів не допускатимуть ні учнів, ні вчителів.
- МОЗ України не бачить підстав для масового тестування вчителів на COVID-19 перед початком навчального року.