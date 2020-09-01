У Міністерстві освіти і науки України представили список найпопулярніших вищих навчальних закладів за підсумками вступної кампанії 2020 року.

Список опублікували на сайті МОН.

У десятці найбільш популярних ВНЗ країни – сім київських, два львівських та один університет Харкова.

Найбільш популярним в 2020 році став Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Сюди подали документи близько 42 тисяч абітурієнтів.

На другій позиції НТУ “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”. Сюди подали заяви близько 37 тисяч абітурієнтів.

На третьому місці опинився Львівський національний університет ім. Івана Франка. У нього подали майже 32,5 тисячі заяв.

Крім них, в десятці найбільш популярних ВНЗ – Національний університет “Львівська політехніка”, Харківський національний університет ім. Василя Каразіна, Національний авіаційний університет, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Київський університет ім. Бориса Грінченка, НПУ ім. Михайла Драгоманова та Київський національний торговельно-економічний університет.

За зарахування абітурієнтів на бюджет, найпопулярнішим виявився київських політех. На першому курсі КПІ понад 4 тисяч абітурієнтів навчатимуться за рахунок держбюджету.

На другій позиції КНУ ім. Шевченко. Тут безкоштовно навчатися зможуть 3272 студента.

Крім них, в десятці ВНЗ з максимальною кількістю бюджетних місць Львівська політехніка, ЛНУ ім. Франка, ХНУ ім. Каразіна, НАУ, НТУ “ХПІ”, ХНУРЕ, НУБіП і ЧНУ ім. Федьковича.

Всього, в електронній системі було зареєстровано 962 тисячі заяв від 192 тисяч абітурієнтів. Це на 23 тисячі більше, ніж в 2019 році.