Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що в Україні події останніх років призведуть до кадрового дефіциту у галузі освіти. Прогнозується, що в цій сфері бракуватиме кілька мільйонів фахівців.

Про це повідомили під час презентації результатів дослідження “Освіта під час війни”.

Останніми роками українські освітяни зіткнулися з пандемією COVID-19, повномасштабним вторгненням Росії, виїздом в інші країни або переміщенням всередині нашої держави.

Оксен Лісовий зазначив, що одним із завдань української освіти буде повернення громадян, які внаслідок широкомасштабного вторгнення виїхали за кордон. Міністр зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях, необхідно буде інтегрувати в “український світ”.