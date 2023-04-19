Про це повідомили під час презентації результатів дослідження “Освіта під час війни”.
Останніми роками українські освітяни зіткнулися з пандемією COVID-19, повномасштабним вторгненням Росії, виїздом в інші країни або переміщенням всередині нашої держави.
Оксен Лісовий зазначив, що одним із завдань української освіти буде повернення громадян, які внаслідок широкомасштабного вторгнення виїхали за кордон.
Міністр зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях, необхідно буде інтегрувати в “український світ”.
“Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей, навіть якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону та інтегрувати тих, хто перебував в окупації в український світ”, – наголосив міністр.
- 17 березня стало відомо, що Сергій Шкарлет залишає посаду міністра освіти та науки України.
- 21 березня комітет Верховної Ради з питань освіти схвалив кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.