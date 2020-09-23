У Міністерстві освіти України заявили, що підручник для першого класу з української мови з помилкою щодо дати заснування Києва, вже п'ять років не використовується для навчання.

Таке повідомлення з’явилося на сайті Міністерства освіти і науки України.

“У соціальних мережах та ЗМІ був поширений скріншот сторінки підручника «Українська мова» (1 клас, авт. Хорошковська О. Н., 2012 року видання), який містив помилку щодо дати заснування столиці України – м. Києва. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що зазначений підручник не відповідає типовим освітнім програмам та вимогам Нової української школи й понад 5 років не використовується як базовий підручник в освітньому процесі”, – повідомили в МОН.

У міністерстві також повідомили, що зараз перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в початковій школі в 2020/2021 навчальному році, містить нові підручники для 1-3 класів.