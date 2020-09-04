У Міністерстві освіти і науки України розробили алгоритм на випадок, якщо в установі передвищої чи вищої освіти буде зафіксовано випадок зараження коронавірусом СOVID-19 серед студентів, викладачів чи працівників.

Про це повідомили на сайті МОН.

У разі, якщо коронавірусом заразився студент, алгоритм для керівництва наступний:

студент повинен надіти маску, перейти в спеціально відведене добре провітрюване приміщення і повідомити уповноваженій особі про хворобу;

уповноважена особа може відправити студента додому або викликати швидку допомогу. Якщо заразилася неповнолітня особа – повідомити батькам;

медичний працівник повинен відправити повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання, а також зареєструвати випадок в журналі;

ті, хто контактували з зараженим, не повинні відвідувати заняття і звернутися за допомогою до лікаря.

Якщо коронавірусом заразився студент, який живе в гуртожитку:

зараженого студента повинні перевести в ізолятор, де він отримає консультацію медпрацівника;

студент повинен отримати медконсультації від сімейного лікаря, в студентській поліклініці або в швидкій допомозі;

студент з підозрою на зараження повинен носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.

Якщо симптоми зараження виявлять у працівника навчального закладу або викладача:

керівник зобов’язаний заборонити викладачеві проводити заняття;

працівники, викладачі та всі, хто контактували з хворим, не повинні виходити на роботу і звернутися за медичною допомогою;

якщо ознаки зараження з’явилися у викладача під час роботи, необхідно відправити його додому або звернутися за медичною допомогою.

Всі приміщення, в яких були особи з підозрами на зараження COVID-19 або з підтвердженням зараження, потрібно провітрити їх, а також продезінфікувати поверхні.

Також керівництво навчального закладу має звернутися в МОН за формою 2/НС-1 табеля термінових доносів.