Про це повідомили на сайті МОН.
У разі, якщо коронавірусом заразився студент, алгоритм для керівництва наступний:
- студент повинен надіти маску, перейти в спеціально відведене добре провітрюване приміщення і повідомити уповноваженій особі про хворобу;
- уповноважена особа може відправити студента додому або викликати швидку допомогу. Якщо заразилася неповнолітня особа – повідомити батькам;
- медичний працівник повинен відправити повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання, а також зареєструвати випадок в журналі;
- ті, хто контактували з зараженим, не повинні відвідувати заняття і звернутися за допомогою до лікаря.
Якщо коронавірусом заразився студент, який живе в гуртожитку:
- зараженого студента повинні перевести в ізолятор, де він отримає консультацію медпрацівника;
- студент повинен отримати медконсультації від сімейного лікаря, в студентській поліклініці або в швидкій допомозі;
- студент з підозрою на зараження повинен носити маску і дотримуватися соціальної дистанції.
Якщо симптоми зараження виявлять у працівника навчального закладу або викладача:
- керівник зобов’язаний заборонити викладачеві проводити заняття;
- працівники, викладачі та всі, хто контактували з хворим, не повинні виходити на роботу і звернутися за медичною допомогою;
- якщо ознаки зараження з’явилися у викладача під час роботи, необхідно відправити його додому або звернутися за медичною допомогою.
Всі приміщення, в яких були особи з підозрами на зараження COVID-19 або з підтвердженням зараження, потрібно провітрити їх, а також продезінфікувати поверхні.
Також керівництво навчального закладу має звернутися в МОН за формою 2/НС-1 табеля термінових доносів.
- 26 серпня у Міністерстві охорони здоров’я України опублікували повні оновлені вимоги для навчання в школах з 1 вересня в умовах епідемії коронавірусу та карантину.
- Згідно з ними, вхід до приміщень закладів освіти буде можливий лише за наявності захисної маски або респіратора. Персонал закладу освіти допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка і після безконтактної термометрії.
- МОН не виділяв кошти на забезпечення шкіл засобами захисту та антисептиками.