Про це розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу.
Вона наголосила, що ЗНО у 2020 році відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежатимуть від того, коли завершиться карантин.
“Міністерство освіти й науки розробило щонайменше два сценарії. Якщо карантин закінчиться до початку червня, ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні, а з 25-го червня — основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни карантину будуть продовжені та буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня буде можливість проводити основну сесію ЗНО”, – заявила Мандзій.
На відео з 15 хв. 23 сек.
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