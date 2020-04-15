Міністерство освіти й науки України у зв’язку із карантином підготувало два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році.

Про це розповіла в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу.

Вона наголосила, що ЗНО у 2020 році відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежатимуть від того, коли завершиться карантин.

“Міністерство освіти й науки розробило щонайменше два сценарії. Якщо карантин закінчиться до початку червня, ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні, а з 25-го червня — основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни карантину будуть продовжені та буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня буде можливість проводити основну сесію ЗНО”, – заявила Мандзій.

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