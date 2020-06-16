Про це розповіла в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі каналу “Україна 24”.
“Ми працюємо над тим, щоб з 25 червня по 17 липня пройшла основна сесія ЗНО. Завтра буде засідання комісії, яка повинна затвердити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких буде проведено ЗНО. Якщо умови не будуть відповідати показникам – буде перенесено на серпень”, – заявила вона.
При цьому міністр додала, що зараз у відомства немає можливості провести ЗНО в режимі онлайн.
“Пробне – це з використанням дистанційних технологій, а не онлайн. Ми зараз не маємо можливості верифікувати та ідентифікувати учасників, але проводимо консультації про можливості такого формату”, – додала Мандзій.
- Кабінет міністрів прийняв рішення скасувати проведення пробного зовнішнього незалежного тестування, запланованого на 15 червня.
- Як відомо, дві сесії пробного ЗНО мали бути проведені 15 та 17 червня 2020 року.
- Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку владою рішення про скасування у 2020 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання.