У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.

Про це розповіла в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі каналу “Україна 24”.

“Ми працюємо над тим, щоб з 25 червня по 17 липня пройшла основна сесія ЗНО. Завтра буде засідання комісії, яка повинна затвердити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких буде проведено ЗНО. Якщо умови не будуть відповідати показникам – буде перенесено на серпень”, – заявила вона.

При цьому міністр додала, що зараз у відомства немає можливості провести ЗНО в режимі онлайн.

“Пробне – це з використанням дистанційних технологій, а не онлайн. Ми зараз не маємо можливості верифікувати та ідентифікувати учасників, але проводимо консультації про можливості такого формату”, – додала Мандзій.