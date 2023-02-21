Очільник Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет закликав запровадити навчальний процес у період 22-24 лютого перевести на дистанційний формат.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОН.

Як зауважили у відомстві, перехід на дистанційну форму навчання у цей період необхідний як превентивний захід для запобігання загрози життю та здоров’ю всіх учасників освітнього процесу перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України.

“Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на “до” і “після”. 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї”, – зазначив Сергій Шкарлет.

У міністерстві також нагадали, що за майже рік повномасштабної російсько-української війни окупанти пошкодили 3 128 навчальних закладів, з яких 441 – зруйновані повністю.

Також унаслідок російських обстрілів загинуло 461 дитина, ще 926 – зазнали поранень.