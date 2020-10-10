Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет запропонував організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для школярів через сплеск захворюваності на COVID-19.

Про це він написав у Telegram.

Він зазначив, що в найближчі два тижні необхідно знайти можливість для організації дистанційного навчання школярів, з огляду на цифри по кількості хворих на COVID-19.

“Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а й як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей.

Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб в такій непростій ситуації центральна і місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу прислухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО”, – написав Шкарлет.

Він зазначив, що зараз найголовніше – “не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров’я людей”.

При цьому, Шкарлет не вказав на кого поширюється його пропозиція: тільки на школярів або на студентів і дітей в садках також.