Двоє дітей загинули, ще шестеро отримали поранення, коли міський автобус, ймовірно, навмисно в'їхав у дитячий садок передмістя Монреаль - Лаваль.

Про це сповіщає The Guardian.

Водія автобуса, 51-річного працівника системи громадського транспорту муніципалітету Лаваль, заарештували за вбивство та необережне водіння. “Ми думаємо, що це було навмисно, але ми не знаємо мотиву”, – сказав начальник поліції Лаваля П’єр Броше.

Мер передмістя Стефан Бойєр сказав, що водій працював на Société de transport de Laval близько 10 років і в його досьє не було жодних інцидентів.

Поліція повідомила, що життю шестеро дітей, яких доставили до лікарні, нічого не загрожує. Правоохоронні органи не назвали вік жертв. Відомо, що близько 80 дітей віком до п’яти років відвідують дитячий садок.

Повідомляється, що поліція обгородила будівлю великим периметром. Батьків, які були у паніці, перенаправили до сусідньої початкової школи. На перекритій дорозі, що веде до дитячого садка, стояли десятки машин поліції та швидкої допомоги.

За словами місцевого жителя, йому та трьом батькам вдалося приборкати водія, який вийшов з автобуса, зняв увесь свій одяг і почав кричати. “Перше, що він зробив, це зняв увесь свій одяг і просто кричав. Він не сказав жодного слова”.

Наголошено, що будівля розташована в кінці під’їзної алеї, і водієві автобуса довелося з’їхати з дороги, щоб врізатися в неї.