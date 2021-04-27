Про це повідомляє канадський телеканал CBC.

Інцидент стався ввечері в неділю, 25 квітня, близько опівночі. 80 співробітників пожежної служби намагалися впоратися з вогнем протягом трьох годин, але будинок повністю вигорів.

Полум’я перекинулося від головної будівлі маєтку на іншу поруч з ним. Сусідів довелося евакуювати, але пожежники кажуть, що ніхто не постраждав. За словами очевидців, полум’я досягло висоти близько 50 метрів.

Зараз поліція займається розслідуванням обставин події. За даними правоохоронців, двоє невідомих проникли всередину будівлі й підпалили її.

До інциденту Антун виставив недобудований будинок на продаж. Він хотів отримати за нього 19,8 мільйона доларів.

У маєтку 21 кімната, дев’ять гаражів, сім ванних кімнат і чотири вбиральні.