Про це повідомляє канадський телеканал CBC.

Інцидент стався ввечері в неділю, 25 квітня, близько опівночі. 80 співробітників пожежної служби намагалися впоратися з вогнем протягом трьох годин, але будинок повністю вигорів.

Полум’я перекинулося від головної будівлі маєтку на іншу поруч з ним. Сусідів довелося евакуювати, але пожежники кажуть, що ніхто не постраждав. За словами очевидців, полум’я досягло висоти близько 50 метрів.

Фото: Stéphane Grégoire/Radio-Canada

Зараз поліція займається розслідуванням обставин події. За даними правоохоронців, двоє невідомих проникли всередину будівлі й підпалили її.

До інциденту Антун виставив недобудований будинок на продаж. Він хотів отримати за нього 19,8 мільйона доларів.

У маєтку 21 кімната, дев’ять гаражів, сім ванних кімнат і чотири вбиральні.

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