У Моршині (Львівська область) повністю вакцинували 66% дорослого населення. Наразі там не зафіксованого жодного хворого на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Наразі в Моршині триває пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення. Хоча б одну дозу отримали 72,4% мешканців, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

“Зараз в Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня”, – йдеться у заяві МОЗ.

За даними міністерства, 90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Нагадаємо, що у квітні Міністерство охорони здоров’я України запустило в курортному місті Моршині (Львівська область) пілотний проєкт з вакцинації проти коронавірусу COVID-19 більшості дорослого населення.

У місті планували щепити проти COVID-19 першою дозою 70% дорослого населення до 1 травня.