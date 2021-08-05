Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Наразі в Моршині триває пілотний проєкт з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення. Хоча б одну дозу отримали 72,4% мешканців, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.
“Зараз в Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня”, – йдеться у заяві МОЗ.
За даними міністерства, 90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
Нагадаємо, що у квітні Міністерство охорони здоров’я України запустило в курортному місті Моршині (Львівська область) пілотний проєкт з вакцинації проти коронавірусу COVID-19 більшості дорослого населення.
У місті планували щепити проти COVID-19 першою дозою 70% дорослого населення до 1 травня.
- Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. За його словами, коштом державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.