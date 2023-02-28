У Московській області РФ неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", ймовірно, впав безпілотник.

Про це повідомили російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на слова губернатора Московської області Андрія Воробйова, а також російське видання “Meduza”.

За словами Воробйова, це сталося поблизу села Губастово. Він зауважив, що ціллю нібито був об’єкт “цивільної інфраструктури”, який не постраждав. Також губернатор додав, що руйнувань на землі немає.

Безпілотник буцімто виявили “за кілька метрів від території газової компресорної станції – об’єкта, що належить “Газпрому”.

Також на газовій компресорній станції “Воскресенськ” підтвердили РБК, що поряд зі станцією впав безпілотник. У Міноборони РФ ці повідомлення поки що не коментували.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі, над аеропортом “Пулково” закрили небо. Причиною став невідомий об’єкт.