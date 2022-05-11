У Москві облили червоною фарбою будівлю біля входу до польського посольства. Чоловіки залили рідиною табличку з емблемою.

Про це повідомило польське видання Onet.

Чоловіки підійшли до воріт одного зі входів до посольства у Москві та вилили фарбу. За словами заступника глави польської дипломатії Марціна Пшидача, від російської сторони будуть очікувати роз’яснення цього питання та встановлення винних.