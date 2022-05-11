Про це повідомило польське видання Onet.
Чоловіки підійшли до воріт одного зі входів до посольства у Москві та вилили фарбу. За словами заступника глави польської дипломатії Марціна Пшидача, від російської сторони будуть очікувати роз’яснення цього питання та встановлення винних.
Інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна
“Посол чекає на приїзд поліції. Табличку з гербом Республіки Польща помили”, — заявив Ясіна.
Зазначимо, що цьому передувало те, що у Варшаві облили червоною фарбою російського посла Сергія Андрєєва. На 9 травня дипломат планував покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів у польській столиці.
Інцидент підтвердив польський посол в РФ та звернувся до поліції. pic.twitter.com/6DIf7YGx2b
— Букви (@Bykvu) May 11, 2022
- Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що ворог не планує зупинятися на адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей, він хоче піти далі. РФ досі планує захопити столицю України та створити нове державне утворення.
- Польща допоможе Україні подолати кризу з пальним та забезпечить додаткове постачання нафтопродуктів через власні порти.
- Україна та Польща досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
- Уряд Польщі передав Україні понад 200 танків Т-72, що достатньо для формування двох бригад. Також українці отримали декілька десятків бойових машин піхоти.