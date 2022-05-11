Про це повідомило польське видання Onet.

Чоловіки підійшли до воріт одного зі входів до посольства у Москві та вилили фарбу. За словами заступника глави польської дипломатії Марціна Пшидача, від російської сторони будуть очікувати роз’яснення цього питання та встановлення винних.

Інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна

“Посол чекає на приїзд поліції. Табличку з гербом Республіки Польща помили”, — заявив Ясіна.

Зазначимо, що цьому передувало те, що у Варшаві облили червоною фарбою російського посла Сергія Андрєєва. На 9 травня дипломат планував покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів у польській столиці.