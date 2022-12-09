У столиці Росії вранці 9 грудня спалахнула масштабна пожежа в одному з торгових центрів на Ленінградському шосе.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Видання, посилаючись на російське МНС зазначає, що вогонь охопив площу у 7000 квадратних метрів. Пожежі присвоєно 4 рівень складності із 5.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, однак ця інформація ще встановлюється.

Окрім цього зазначається, що на місці пожежі чути вибухи. Як пояснили екстрені служби, вибухи відбуваються у будівельному магазині ОВІ, їх причина – банки з фарбою, аерозолі тощо. Саме у цьому будівельному магазині і виникла пожежа.

Рятувальники також повідомили, що боротьба з вогнем ускладнена через особливості конструкції ТЦ та обвалення покрівлі.

Правоохоронці не відкидають версію, що причиною пожежі міг стати підпал.

На даний час пожежу локалізовано на площі 7000 квадратних метрів. Від будівельного магазину залишились лише конструкції. Зазначається, що на інші магазини ТЦ вогонь не перекинувся.