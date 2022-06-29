Про це йдеться у повідомленні російського пропагандистського видання РИА Новости.
У Москві горить металевий ангар площею близько 500 кв. м у якому зберігались автомобільні шини.
За даними російського МНС, спершу вогонь виник на сміттєзвалищі за адресою Каширське шосе будинок 17, корпус 5, будівля 3.
Згодом вогонь перекинувся на сусідній ангар. Стовб диму від пожежі видно навіть у віддалених районах російської столиці.
За останніми даними російського МНС, площа пожежі – 2000 кв. м, її вже вдалось локалізувати. До гасіння вогню залучили пожежний гелікоптер Ка-32.
За даними ЗМІ, причиною пожежі міг стати підпал.
Щодо можливих постраждалих, то, за попередніми даними, їх немає.
- Нагадаємо, 3 червня у російській столиці виникла масштабна пожежа: палала будівля бізнес-центру “Гранд Сетунь Плаза”. Вогонь охопив декілька поверхів. Пожежі надали 5-тий ранг небезпеки.
- Також нещодавно у Ростовській області РФ виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Раніше цей НПЗ частково належав Віктору Медведчуку – екснардепу та куму президента РФ Володимира Путіна – і його дружині Оксані Марченко.