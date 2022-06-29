За повідомленням російських ЗМІ, спершу пожежа виникла на сміттєзвалищі на півдні Москви. Згодом вогонь перекинувся на ангар з автомобільними шинами.

Про це йдеться у повідомленні російського пропагандистського видання РИА Новости.

У Москві горить металевий ангар площею близько 500 кв. м у якому зберігались автомобільні шини.

За даними російського МНС, спершу вогонь виник на сміттєзвалищі за адресою Каширське шосе будинок 17, корпус 5, будівля 3.

Згодом вогонь перекинувся на сусідній ангар. Стовб диму від пожежі видно навіть у віддалених районах російської столиці.

За останніми даними російського МНС, площа пожежі – 2000 кв. м, її вже вдалось локалізувати. До гасіння вогню залучили пожежний гелікоптер Ка-32.

За даними ЗМІ, причиною пожежі міг стати підпал.

Щодо можливих постраждалих, то, за попередніми даними, їх немає.