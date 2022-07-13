У Москві формують військовий підрозділ для залучення на війну проти України. Найманці та вербувальники назвали його "собянінським полком", оскільки він частково фінансується з московського бюджету.

Про це повідомило видання “Медуза”.

Набір до підрозділу розпочався з 1 липня. До нього долучаються здебільшого не москвичі, а жителі інших регіонів. Чоловікам віком до 60 років обіцяють платити більш як 200 тисяч рублів на місяць.

Найманці проходитимуть підготовку на полігоні Муліно у Нижньогородській області. Після навчань їх відправлять на війну в Україну.

Одним з вербувальників виявився Роман Володимирович Висоцький (позивний “Болгарин”). Він є “повним тезкою” одного з колишніх командирів “народної міліції” так званої “ДНР”. Чоловік називає себе “командиром батальйону”.

З початку російського вторгнення московський мер Сергій Собянін не висловлювався про події. Російські ЗМІ зазначали, що він намагається дистанціюватися від війни та займатися справами міста. Проте мер підписав угоди про співпрацю з так званими “ЛДНР”. Крім того, Москва фінансово допомагає невизнаним республікам.