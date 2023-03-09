Сьогодні, 9 березня, на російському радіо на телебаченні у Москві мешканців російської столиці сповістили про сигнал "тривоги". У МНС РФ заявили, що нібито сервера мовників були зламані.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на МНС РФ у Telegram.

Зазначається, що в Москві в теле- та радіоефірі прозвучала “неправдива інформація про повітряну тривогу”. Російські рятувальники назвали причиною — “зламування серверів радіостанцій і телеканалів”.

Зауважимо, що це не перший інцидент на території РФ з початку повномасштабного вторгнення.

Також раніше у пресслужбі МНС у Свердловській області РФ повідомила, що у регіоні внаслідок нібито злому серверів радіостанцій та телеканалів прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги.

“ГУ МНС Росії по Свердловській області повідомляє, що дана інформація є хибною і не відповідає дійсності”, — додали у відомстві, передає російське РБК.