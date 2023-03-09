Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на МНС РФ у Telegram.
Зазначається, що в Москві в теле- та радіоефірі прозвучала “неправдива інформація про повітряну тривогу”. Російські рятувальники назвали причиною — “зламування серверів радіостанцій і телеканалів”.
Зауважимо, що це не перший інцидент на території РФ з початку повномасштабного вторгнення.
Також раніше у пресслужбі МНС у Свердловській області РФ повідомила, що у регіоні внаслідок нібито злому серверів радіостанцій та телеканалів прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги.
“ГУ МНС Росії по Свердловській області повідомляє, що дана інформація є хибною і не відповідає дійсності”, — додали у відомстві, передає російське РБК.
- Вранці 22 лютого у низці російських міст пролунав сигнал повітряної тривоги на радіостанціях. У РФ його назвали “фейковим”, звинувативши хакерську атаку.
- За даними росЗМІ, на пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери буцімто “зламали” етер для трансляції звернення голови української розвідки Кирила Буданова та українського гімну.