В Москві розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових. Рух в центрі міста перекрили.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Зазначається, що в місто ввійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського — “еліти” Росгвардії.

Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Розвідникам стало відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

Натомість усі військові підрозділи, за даними ГУР, по периметру Москви “приведено у підвищену бойову готовність”.