Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.
Зазначається, що в місто ввійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського — “еліти” Росгвардії.
Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Розвідникам стало відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.
Натомість усі військові підрозділи, за даними ГУР, по периметру Москви “приведено у підвищену бойову готовність”.
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