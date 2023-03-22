22 березня в МЗС РФ заявили, що Москва "не залишить без відповіді" намір Великої Британії постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Про це інформує CNN.

У заві зазначили, що, мовляв, “рішення не залишиться без серйозних наслідків як для російсько-британських двосторонніх відносин, так і на міжнародному рівні”.

Ми не залишимо такі дії без відповіді”, – погрожують у РФ.

В російському МЗС додали, що “порушуючи основоположні норми міжнародного права, Лондон не повинен забувати, що йому доведеться нести за це повну відповідальність”.

21 березня міністр оборони Великої Британії заявив, що Росія “навмисно намагається дезінформувати”, оскільки збіднений уран “є стандартним компонентом” для снарядів і не має нічого спільного з ядерною зброєю. Коментар міністерства надійшов після того, як Путін застеріг Велику Британію від постачання боєприпасів.

Своєю чергою, 22 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Лондоном боєприпасів зі збідненим ураном Україні стане кроком до подальшої ескалації конфлікту.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, збіднений уран використовується в боєприпасах, призначених для пробивання броні, оскільки він стає гострішим при ударі об ціль.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує постачати Україні снаряди зі збідненим ураном.