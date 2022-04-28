28 квітня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про "жорстку реакцію" на удари Збройних сил України по території РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Вона назвала таку діяльність Збройних сил України проти території РФ “злочинною” та застерегла, що це не може залишитись “без відповіді”.

Захарова закликала Київ та західні столиці серйозно сприйняти заяви Міністерства оборони про те, що подальша “провокація України на удари по російських об’єктах обов’язково призведе до жорсткої відповіді РФ”.

“Ми не рекомендуємо далі випробовувати наше терпіння. Росія налаштована на досягнення поставлених цілей спеціальної військової операції”, – додала вона.

Раніше, 27 квітня президент РФ Путін попередив, що будь-яка країна, котра втрутиться в війну з Україною, отримає “блискавичну” відповідь Москви.