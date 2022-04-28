Про це інформує американський телеканал CNN.
Вона назвала таку діяльність Збройних сил України проти території РФ “злочинною” та застерегла, що це не може залишитись “без відповіді”.
Захарова закликала Київ та західні столиці серйозно сприйняти заяви Міністерства оборони про те, що подальша “провокація України на удари по російських об’єктах обов’язково призведе до жорсткої відповіді РФ”.
“Ми не рекомендуємо далі випробовувати наше терпіння. Росія налаштована на досягнення поставлених цілей спеціальної військової операції”, – додала вона.
Раніше, 27 квітня президент РФ Путін попередив, що будь-яка країна, котра втрутиться в війну з Україною, отримає “блискавичну” відповідь Москви.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість внесення РФ до списку держав-спонсорів тероризму. Також США і надалі вводитимуть санкції проти РФ.
- Державу-терориста РФ виключили зі Всесвітньої туристичної організації ООН. Відповідне рішення підтримали 40 країн.
- Країни-члени Організації договору колективної безпеки не бажають підтримувати РФ та брати участь у війні проти України.