Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко застеріг НАТО від розміщення ядерного озброєння поблизу російського кордону. За його словами, якщо це відбудеться - Москві доведеться "вжити відповідні заходи".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У російському МЗС зреагували на бажання Фінляндії та Швеції стати членом Північноатлантичного Альянсу. Грушко наголосив, що Москва не має “ворожих намірів” щодо цих країн, тому не бачить “реальних причин” приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.

Водночас він попередив Альянс, що не варто розміщувати поблизу російського кордону ядерне озброєння, оскільки тоді Росії доведеться реагувати на це “адекватними запобіжними заходами”, щоб стримувати “загрозу”.

Також Олександр Грушко додав, що реакція РФ на розширення НАТО буде залежати від того, наскільки близько до Росії Альянс розмістить озброєння.