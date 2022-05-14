Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
У російському МЗС зреагували на бажання Фінляндії та Швеції стати членом Північноатлантичного Альянсу. Грушко наголосив, що Москва не має “ворожих намірів” щодо цих країн, тому не бачить “реальних причин” приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.
Водночас він попередив Альянс, що не варто розміщувати поблизу російського кордону ядерне озброєння, оскільки тоді Росії доведеться реагувати на це “адекватними запобіжними заходами”, щоб стримувати “загрозу”.
Також Олександр Грушко додав, що реакція РФ на розширення НАТО буде залежати від того, наскільки близько до Росії Альянс розмістить озброєння.
- Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зробили спільну заяву щодо підтримки вступу країни до Північноатлантичного Альянсу.
- У той же день у Росії відповіли на спільну заяву президента та прем’єр-міністерки Фінляндії, які підтримали вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. У Кремлі заявили, що приєднання Фінляндії до НАТО є “загрозою для Росії”.
- Також президент Туреччини Реджеп Ердоган зауважив, що його країна не вітатиме приєднання Швеції чи Фінляндії до НАТО.