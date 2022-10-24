Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Раніше мер Москви Сергій Собянін оголошував про завершення “часткової мобілізації”. Насправді ж  триває вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

Російська влада зупинила роботу лише так званих “мобільних мобілізаційних пунктів”. Те саме стосується “облав” на військовозобов’язаних у громадських місцях.

Тим часом журналістам та ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, про що йдеться у спеціальних “темниках” (закритих директивах керівництву ЗМІ). У них акцентується увага на необхідності ігнорування “облав” у Москві та Санкт-Петербурзі.

Крім того, нині у Московській області на полігонах проводять підготовку мобілізованих військових. Після цього мобілізованих мають намір відправляти на фронт в Україну.

У Росії на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військових, які підписали контракт у військовому званні “рядовий” і мають бойовий досвід в Україні. Таке відбувається через брак офіцерського та сержантського складу.

Перша хвиля мобілізованих налічує щонайменше 200 тисяч осіб. Надалі мобілізацію планують продовжувати у “класичному” варіанті часів Другої Світової війни. Перші мобілізовані мають мінімальну підготовку або зовсім її не мають. Їх скеровують до України для стабілізації лінії фронту.

“Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗС України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації”, — зазначили розвідники.