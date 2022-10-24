У Москві триває так звана "часткова мобілізація", хоча місцева влада й заявляла, що її вирішили достроково завершити. Натомість журналістам і ЗМІ заборонили писати про її проведення.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Раніше мер Москви Сергій Собянін оголошував про завершення “часткової мобілізації”. Насправді ж триває вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

Російська влада зупинила роботу лише так званих “мобільних мобілізаційних пунктів”. Те саме стосується “облав” на військовозобов’язаних у громадських місцях.

Тим часом журналістам та ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, про що йдеться у спеціальних “темниках” (закритих директивах керівництву ЗМІ). У них акцентується увага на необхідності ігнорування “облав” у Москві та Санкт-Петербурзі.

Крім того, нині у Московській області на полігонах проводять підготовку мобілізованих військових. Після цього мобілізованих мають намір відправляти на фронт в Україну.