Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Раніше мер Москви Сергій Собянін оголошував про завершення “часткової мобілізації”. Насправді ж триває вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.
Російська влада зупинила роботу лише так званих “мобільних мобілізаційних пунктів”. Те саме стосується “облав” на військовозобов’язаних у громадських місцях.
Тим часом журналістам та ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему, про що йдеться у спеціальних “темниках” (закритих директивах керівництву ЗМІ). У них акцентується увага на необхідності ігнорування “облав” у Москві та Санкт-Петербурзі.
Крім того, нині у Московській області на полігонах проводять підготовку мобілізованих військових. Після цього мобілізованих мають намір відправляти на фронт в Україну.
У Росії на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військових, які підписали контракт у військовому званні “рядовий” і мають бойовий досвід в Україні. Таке відбувається через брак офіцерського та сержантського складу.
Перша хвиля мобілізованих налічує щонайменше 200 тисяч осіб. Надалі мобілізацію планують продовжувати у “класичному” варіанті часів Другої Світової війни. Перші мобілізовані мають мінімальну підготовку або зовсім її не мають. Їх скеровують до України для стабілізації лінії фронту.
“Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗС України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації”, — зазначили розвідники.
- Полковник Юрій Максимів, начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, заявив, що в Україні будуть продовжуватися мобілізаційні заходи. Загалом, чекати повістку можуть всі військовозобов’язані.