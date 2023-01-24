На тлі придушення Росією опору війні в Україні дехто наважився покласти букети квітів та інші дари до пам’ятника поетеси та драматургині Лесі Українки, протестуючи проти нещодавнього російського удару по цивільних у Дніпрі.

Про це сповіщає The New York Times.

Відтоді, як десять днів тому, 14 січня, російська ракета вразила житловий будинок в Дніпрі, внаслідок чого загинуло 46 людей і було поранено ще 80, москвичі приходять покласти квіти — разом із плюшевими іграшками та фотографіями зруйнованої будівлі — до підніжжя статуї Лесі Українки, поетеси і драматургині.

Покладання квітів на честь загиблих стало вираженням скорботи, сорому та протидії війні. Проте влада регулярно прибирає їх.

“У сучасній Росії антивоєнний протест — тихий протест”, — сказала Тетяна Крупіна, яка пішла з невеликою групою друзів покласти квіти минулого тижня.

Росіяни також почали приносити букети квітів в інших містах. Ця акція є однією із перших публічних протестів після кількох днів минулорічного бунту щодо заяви президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію.

Росія ввела суворі покарання за критику війни або навіть її заклики, тому для багатьох росіян покладання квітів здається рідкісною можливістю висловити незгоду без арешту. Для антиурядових росіян, які залишаються в Росії, квіти нагадують їм, що вони не самотні у своєму протистоянні війні, незважаючи на те, що пропаганда стає все більш жорстокою.

Для росіян, які втекли через переслідування, потенційний призов або відмову сплачувати податки, які підживлюють військову “спецоперацію”, квітковий меморіал є знаком того, що в країні ще залишилися люди, які мають достатньо сміливості протестувати.

Проте навіть покладання квітів має потенційні наслідки. За словами журналіста “New York Times”, який став свідком епізодів минулого тижня, було затримано щонайменше сім осіб. Четверо були затримані після покладання квітів на місці.

Поліція намагалася перешкодити людям фотографувати меморіал і наказала іншим видалити зображення зі своїх телефонів.