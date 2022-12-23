На території Всеросійського інституту легких сплавів, що знаходиться у Москві відбулася пожежа площею 400 квадратних метрів.

Про це повідомляє російська прокремлівська агенція ТАСС.

Зазначається, що на території підприємства загорівся ангар, де зберігають газові балони. Внаслідок чого вони почали вибухати. За даними російських екстрених служб, займання охопило площу 100 квадратних метрів.

Згодом агенція заявила, що площа пожежі вже становила 400 квадратних метрів. Втім, відкрите загоряння ліквідували.

ДОВІДКА. Всеросійський інститут легких сплавів — підприємство з розробки нових технологій і виробництва виробів зі спеціальних сплавів.