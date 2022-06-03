У російські столиці масштабна пожежа: горить будівля бізнес-центру "Гранд Сетунь Плаза". Вогонь охопив декілька поверхів. Пожежі вже надали 5-тий ранг небезпеки.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

Про пожежу стало відомо близько 10 ранку. Спершу йому присвоїли 3-тій підвищений ранг небезпеки.

За даними російського МНС, площа пожежі у бізнес-центрі становить 1000 квадратних метрів. Погасити пожежу намагаються 200 рятувальників.

Також на місце інциденту прибули начальник московського головного управління МНС Сергій Желтов та голова МНС РФ Михайло Курков.

Додамо, що за даними Telegram-каналу Mash, у бізнес-центрі може перебувати ще близько 15-ти людей, які заблоковані на 5-му та 6-му поверхах будівлі.

Також повідомляється, що пожежі вже присвоїли 5-ий – найвищий ранг небезпеки.

Причиною пожежі називають коротке замикання через неправильний монтаж освітлення на фасаді бізнес-центру.