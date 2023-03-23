23 березня міністерство закордонних справ РФ знову засудило заявку Фінляндії на вступ до НАТО, назвавши її "незбалансованою та контрпродуктивною".

Про це повідомляє CNN.

Речниця МЗС Марія Захарова заявила, що рішення Фінляндії про вступ до НАТО “навряд чи можна вважати виваженим”. Вона поскаржилася, що рішення було прийняте “під впливом безпрецедентної антиросійської кампанії в ЗМІ” і без належного публічного обговорення.

Ми розуміємо, що за цією політичною кампанією стоять Сполучені Штати Америки та низка їхніх союзників”, — додала вона, не надавши доказів.

Захарова зазначила, що такий крок лише “загострить військово-політичну ситуацію” в Європі. Росія неодноразово заявляла, що рішення Гельсінкі буде контрпродуктивним і що воно вже негативно вплинуло на російсько-фінські відносини.

Фінляндія та Швеція оголосили про свій намір приєднатися до НАТО у травні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну змусило скандинавські країни відмовитися від свого давнього позаблокового статусу.

Цей крок став невдачею для Москви, оскільки війна спровокувала розширення НАТО.

23 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закон, який схвалює заявку країни на вступ до НАТО. Нііністьо підписав документи після того, як минулої п’ятниці президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про початок процесу ратифікації у парламенті членства Фінляндії в НАТО.

Парламент Швеції схвалив власну заявку на вступ до НАТО 22 березня, але шведський уряд все ще очікує на погодження Туреччини та Угорщини.