Джерело: російська “Медуза”, посилаючись на пропагандистське видання “ТАСС”
“В екстрених службах заявили, що вчений скоїв самогубство. Клінішов залишив передсмертну записку, в якій попрощався з близькими”, – йдеться в повідомленні.
Як розповіли у виданні, тіло фізика виявили його родичі ще 17 червня.
Водночас додається, що випробування термоядерної бомби РДС-37 відбулося 22 листопада 1955 на Семипалатинському полігоні. Тоді через ударну хвилю було пошкоджено будівлі в 59 населених пунктах, а кілька десятків людей отримали травми.
Наголошено, що Григорій Клінішов не лише брав участь у створенні РДС-37, а й розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.
- У ЗМІ наголосили, що президент РФ Володимир Путін думає про застосування ядерної зброї. Про це свідчать його погрози у бік Заходу, який допомагає Україні у протистоянні з Росією. Зокрема вже декілька разів у Кремлі заявляли: якщо Захід не припинить втручатись у справи Києва, він “зіштовхнеться з непередбачуваними наслідками”.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента РФ Володимира Путіна цілком реальна.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, в разі потреби, країна без вагань застосує ядерну зброю. Він також додав, що ядерна зброя є гарантією безпеки для його країни.