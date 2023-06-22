У центрі Москви знайшли мертвим 92-річного фізика-ядерника Григорія Клінішова - одного з творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37.

Джерело: російська “Медуза”, посилаючись на пропагандистське видання “ТАСС”

“В екстрених службах заявили, що вчений скоїв самогубство. Клінішов залишив передсмертну записку, в якій попрощався з близькими”, – йдеться в повідомленні.

Як розповіли у виданні, тіло фізика виявили його родичі ще 17 червня.

Водночас додається, що випробування термоядерної бомби РДС-37 відбулося 22 листопада 1955 на Семипалатинському полігоні. Тоді через ударну хвилю було пошкоджено будівлі в 59 населених пунктах, а кілька десятків людей отримали травми.

Наголошено, що Григорій Клінішов не лише брав участь у створенні РДС-37, а й розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.