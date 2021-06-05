Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував "повний перехід" на е-лікарняні (електронні лікарняні) з 1 вересня цього року.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

За словами Ляшка, повний перехід усіх медичних закладів України на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року.

Водночас до 31 серпня діятиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

“Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності. Рішення про вид документа, який видається пацієнту для підтвердження факту його тимчасової непрацездатності, прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ”, – зазначив Ляшко.

За словами міністра, відповідний наказ про “Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки” вже підписаний та пройшов експертизу Мін’юсту України.

“Міністерство йде до того, щоб зробити процес отримання лікарняного максимально зручним та прозорим. Пацієнтам більше не доведеться бігати в лікарню по паперовий листок непрацездатності, нести його на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування у процесі оформлення своєму працівнику виплат за лікарняний”, – додав Ляшко.