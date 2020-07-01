Національна служба здоров'я надала рекомендації українцям, які збираються на відпочинок до моря в умовах епідемії коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

Зазначається, що наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі.

“Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції”, – додали в НСЗУ.

У зв’язку з цим слід дотримуватися наступних правил:

тримайтеся від інших на відстані не менше 2 метрів;

якщо торкаєтесь шезлонгів чи інших речей загального користування, варто мити руки або використовувати антисептик;

обирайте дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;

не відвідуйте пляжів з симптомами ГРВІ;

дотримуйтесь етикету чхання та кашляння;

відпочиваючи з дитиною, користуйтеся лише власними іграшками.