Про це повідомила пресслужба НСЗУ.
Зазначається, що наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі.
“Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції”, – додали в НСЗУ.
У зв’язку з цим слід дотримуватися наступних правил:
- тримайтеся від інших на відстані не менше 2 метрів;
- якщо торкаєтесь шезлонгів чи інших речей загального користування, варто мити руки або використовувати антисептик;
- обирайте дозвілля на відкритому повітрі, а не закриті приміщення біля басейну;
- не відвідуйте пляжів з симптомами ГРВІ;
- дотримуйтесь етикету чхання та кашляння;
- відпочиваючи з дитиною, користуйтеся лише власними іграшками.
- Раніше повідомлялося, що в Одеській області перевірили стан води на пляжах. На п’яти одеських пляжах санітарно-мікробіологічні показники не відповідають нормам.