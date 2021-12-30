Українці полюбляють калорійну їжу, щедро накритий стіл. Традиційними атрибутами святкувань для нас стали смажена та жирна їжа, в’ялені м’ясо та риба, салати з майонезним соусом. Але надмірне вживання такої їжі може погіршити стан здоров'я.

Про це повідомляє МОЗ та надає рекомендації як святковий стіл зробити корисним та “легшим”.

“Незбалансоване харчування може спричинити розвиток низки хвороб. Крім цього, переїдання зумовлює відчуття дискомфорту, важкості та переповненості в животі, а як наслідок – спричинити функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту”, – попередили у МОЗ.

Українцям пропонують дослухатись до порад, аби і смачно відсвяткувати, і не погіршити здоров’я:

– обмежте кількість копченостей і консервів на столі. М’ясо або рибу краще запекти їх у духовці;

– додайте більше овочевих салатів. Але замість магазинних соусів та майонезів приготуйте домашній майонез або замініть його заправкою з йогурту або кефіру з великою кількістю зелені;

– відмовтеся від солодких напоїв, що містять цукор, проте споживайте більше рідини. Це може бути вода або чай, морс тощо. Щодо алкоголю, то навіть у свята потрібно пам’ятати, що немає безпечної дози;

– на десерт краще подати невелику кількість фруктів замість тістечок чи торта.

У МОз також нагадали принципи тарілки здорового харчування.

“У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати весь день, щоб добряче поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох та не більше 4,5 годин, а також слідкуйте за розмірами порцій”, – порадили фахівці.

Найголовніше, кажуть у МОЗ, — проводити більше часу в русі, найкраще – на свіжому повітрі.