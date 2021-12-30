Про це повідомляє МОЗ та надає рекомендації як святковий стіл зробити корисним та “легшим”.
“Незбалансоване харчування може спричинити розвиток низки хвороб. Крім цього, переїдання зумовлює відчуття дискомфорту, важкості та переповненості в животі, а як наслідок – спричинити функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту”, – попередили у МОЗ.
Українцям пропонують дослухатись до порад, аби і смачно відсвяткувати, і не погіршити здоров’я:
– обмежте кількість копченостей і консервів на столі. М’ясо або рибу краще запекти їх у духовці;
– додайте більше овочевих салатів. Але замість магазинних соусів та майонезів приготуйте домашній майонез або замініть його заправкою з йогурту або кефіру з великою кількістю зелені;
– відмовтеся від солодких напоїв, що містять цукор, проте споживайте більше рідини. Це може бути вода або чай, морс тощо. Щодо алкоголю, то навіть у свята потрібно пам’ятати, що немає безпечної дози;
– на десерт краще подати невелику кількість фруктів замість тістечок чи торта.
У МОз також нагадали принципи тарілки здорового харчування.
“У період свят важливо дотримуватися звичного режиму харчування і не вживати надмірну кількість їжі. Голодувати весь день, щоб добряче поїсти ввечері – погана ідея. Робіть інтервали між трапезами: не менше трьох та не більше 4,5 годин, а також слідкуйте за розмірами порцій”, – порадили фахівці.
Найголовніше, кажуть у МОЗ, — проводити більше часу в русі, найкраще – на свіжому повітрі.