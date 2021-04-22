В Україні компаніям (організованим колективам), які мають у своєму штаті понад 50 людей, охочих вакцинуватися, надана можливість записати їх у чергу на щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють Центр громадського здоров’я МОЗ України та заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство”, – зазначив Ляшко.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації до колективу можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Для того, щоб записатися в чергу на вакцинацію проти COVID-19, компанія має виконати низку умов:

• залишити заявку через контакт-центр;

• визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

• скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися (таких людей має бути не менше 50);

• забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

• забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

У МОЗ радять врахувати, що одна мобільна бригада може зробити біля 100 щеплень за день.

У Центрі громадського здоров’я уточнили, що щеплення організованих колективів відбуватиметься “за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до етапів вакцинації”. А дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.

Після отримання заявки, коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор із вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж 50, у МОЗ радять їм записатися до листа очікування вакцинації індивідуально на сайті або в мобільному додатку “Дія” чи за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.