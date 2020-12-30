Міністерство охорони здоров'я України планує проводити не менше 1 млн тестувань на місяць швидкими тестами на антиген до коронавірусу COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він поінформував, що вчора провів селекторну нараду з керівниками лабораторних центрів МОЗ та директорами департаментів охорони здоров’я ОДА з цього питання.

“Обговорювали, зокрема, активне впровадження тестування швидкими тестами на антиген. Вже доставлено і розподілено по регіонах понад 260 тисяч таких тестів. Очікуємо передачу від ДП “Медичні закупівлі” найближчим часом ще близько 1,5 млн тестів, щоб ми наступного року розвезли по регіонах. Наша мета, щоб не менше 1 млн тестувань на місяць ми проводили швидкими тестами на антиген“, – наголосив Степанов.

Міністр нагадав, що механізм тестування швидкими тестами на антиген був введений два тижні тому. Зараз МОЗ наполягатиме на його активному впровадженні.

“Використання експрес-тестів на антиген має бути на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного і третинного рівня медичної допомоги. І ми наполягаємо на тому, щоб воно було збільшено… Для нас дуже важливо, щоб тести були максимально в сільській місцевості, там, де тривалий процес доставки біоматеріалу на проведення ПЛР-тестування”, – розповів Степанов.

(На відео – з 5:20)