Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що в МОЗ ініціювали підвищення штрафів за порушення карантину з 170 гривень до 17 тисяч гривень.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Він пояснив, що відповідний законопроєкт знаходиться в парламенті, але депутати його ще не розглянули.

Ляшко виступає за те, щоб за порушення карантину карали відразу ж.

“Ми, може, не можемо помічати, але поліція, Держпотребслужба, органи місцевого самоврядування проводять певну роботу. Чи достатня вона, чи не достатня – це вже знову ж оцінка”, – зазначив він.

Він пояснив, що штрафи за порушення карантину в Україні та Європі різко відрізняються. Наприклад, якщо в Україні це 170 гривень, то у Франції – 170 євро.

Тому в МОЗ запропонували збільшити розмір штрафу з 170 гривень до 17 тисяч гривень.

“У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро. Законопроєкт в Раді. Вона не встигла або не захотіла проголосувати до відпустки”, – пояснив Ляшко.