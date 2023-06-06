Джерело: МОЗ України
У відомстві наголосили. що “велика вода” несе безліч загроз, тому потрібно знати правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.
“Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники”, – наголосили у МОЗ.
У МОЗ нагадали про правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне // 6 фото
У міністерстві додали, що якщо людина, яку витягли із води, не реагує на свого рятівника, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 і дотримуватись порад на фото.
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