У зв'язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.

Джерело: МОЗ України

У відомстві наголосили. що “велика вода” несе безліч загроз, тому потрібно знати правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.

“Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники”, – наголосили у МОЗ.











У МОЗ нагадали про правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне // 6 фото

У міністерстві додали, що якщо людина, яку витягли із води, не реагує на свого рятівника, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 і дотримуватись порад на фото.