У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що вода в криницях та каптажах на територіях, затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, є небезпечною.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

Причиною цього є “висока вода”, що змивала все на своєму шляху. Отже, ґрунт зі збудниками кишкових інфекцій, фекалії тварин і людей, добрива (наприклад, азотні) та інші забруднення могли потрапити у ці джерела води. Це може зробити колодязь небезпечним джерелом води протягом багатьох місяців після затоплення.

У відомстві пояснили, що потрібно робити, щоб убезпечитися від інфікування небезпечними хворобами чи отруєння небезпечними речовинами. Отже, необхідно:

Відмовитися від вживання води з криниць та каптажів;

Використовувати для приготування їжі, господарських та гігієнічних потреб тільки безпечну воду. Безпечною може бути бутильована або привізна питна вода, чи та, що очищена спеціальними засобами;

Використовувати також воду, яка постачається через централізовану систему водопостачання, – вона підлягає постійному моніторингу якості;

Пам’ятати: кип’ятіння води і знезараження її спеціальними засобами (таблетками для очищення) не позбавляє її від хімічного забруднення;

Особливо уважно потрібно контролювати воду, яку споживають діти, або яку використовуються для приготування їжі і дотримання гігієни дітей;

Якщо ви маєте електричну помпу або насос, які качають воду зі свердловини, не наближайтеся до неї, поки її не перевірять електрики – це допоможе уникнути ураження струмом.

У МОЗ зазначили, що воду з колодязів – відповідно до методики – доведеться відкачати, очистити стіни від нальоту, а дно – від осаду та сміття, продезінфікувати. Після цього треба заповнити резервуар і знову відкачати воду. Користуватися колодязем можна лише після наступного заповнення та проведення лабораторного контролю води в ньому. До речі, процедуру очищення потрібно проводити раз на рік.

“Не використовуйте воду з природних джерел, поки спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб не проведуть її лабораторне тестування на вміст небезпечних речовин та збудників хвороб. Водночас можуть знадобитися довгострокові запобіжні заходи (зокрема, повторне тестування), щоби впевнитися у безпеці води. Пам’ятайте: якщо ви помітили у себе чи своїх близьких ознаки інфекційних захворювань, чи отруєння – терміново зверніться до лікаря”, – наголосили у відомстві.