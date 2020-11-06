Про це він сказав під час брифінгу.

Степанов сказав, що подібне питання навіть не обговорювалося.

“Мене дивує, з якою швидкістю в нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалося, ніяких “чорних” зон ніхто не пропонував вводити”, – сказав він.

Раніше керівник Держспоживслужби Києва Олег Рубан говорив про те, що з приводу “чорних” зон ведеться дискусія. Це було одним з варіантів впровадження короткотривалих локдаунів.

Шеф-редактор видання Lb.ua Соня Кошкіна раніше писала про те, що до вже існуючого переліку карантинних зон для регіонів додадуть ще одну.

“Умовна назва “чорна” (зона). Підкреслюю, поки умовна – те, що в роботі використовують, формально, звичайно, спокійніше якось назвуть. Критерії ще розробляють, але основний – повна заповнюваність ліжок. В чорній зоні буде повний локдаун локальний, з зупинкою всього”, – писала Кошкіна.