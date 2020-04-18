В Україні коронавірусом COVID-19 заразилися вже 332 дитини та 978 медиків.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“В цілому за весь час пандемії захворіли 5 106 осіб. З них 332 дитини, а також 978 медпрацівників. Загалом одужали 275 осіб, а летальних випадків – 133”, – сказав він.

Зокрема, за останню добу коронавірус підтвердили у 99 медичних працівників та 12 дітей.

“За добу 444 громадян захворіли, з них 12 дітей та 99 медичних працівників. Були госпіталізовані 124 особи. Зафіксовано 8 летальних випадків. Але хороша новина, що 29 осіб одужали”, – підкреслив міністр.

Степанов також додав, що найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано в Чернівецькій, Рівненській та Івано-Франківській областях.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 81, в Рівненській – 43, в Івано-Франківській області – 35 осіб”, – сказав він.