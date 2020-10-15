Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Він пояснив, що попередньо компанії-розробники вакцини називають ціну близько 37 доларів за дозу.
“Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії виробників вакцин, які проводять третю фазу. Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів”, – сказав Степанов.
Він зробив акцент на тому, що це лише орієнтовна вартість вакцини, заявлена компаніями з США і Китаю.
Остаточна ціна формується відповідно до витрат на виготовлення вакцини.
- Раніше директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна. Фаучі зазначив, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає можливості закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо вона пройде всі випробовування і буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.