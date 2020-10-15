Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, скільки може коштувати вакцина проти коронавірусу COVID-19, коли з'явиться в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Він пояснив, що попередньо компанії-розробники вакцини називають ціну близько 37 доларів за дозу.

“Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії виробників вакцин, які проводять третю фазу. Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів”, – сказав Степанов.

Він зробив акцент на тому, що це лише орієнтовна вартість вакцини, заявлена ​​компаніями з США і Китаю.

Остаточна ціна формується відповідно до витрат на виготовлення вакцини.