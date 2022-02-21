Очільник Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Віктор Ляшко розповів, у яких українських областях рівень вакцинації проти коронавірусу є найнижчим.

Про це міністр охорони здоров’я розповів під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

За словами Віктора Ляшка, наразі в Україні є п’ятірка областей, які можна назвати “антилідерами” за темпами вакцинації населення проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Як зазначив очільник МОЗ, йдеться про області на заході України, а саме:

Закарпатську

Чернівецьку

Івано-Франківську

Волинську

Рівненську

Саме у цих регіонах кількість вакцинованих осіб проти вірусу COVID-19 найнижча.

Водночас Ляшко зауважив, що за останні сім днів у Рівненській та Чернівецькій областях темпи вакцинації зросли. Більш того, ці регіони потрапили у число лідерів за кількістю щеплень у розрахунку на 100 000 населення.

А найбільше вакцинацій проти коронавірусу минулого тижня (14-20 лютого) провели у Харківській області.