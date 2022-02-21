Про це міністр охорони здоров’я розповів під час сьогоднішнього брифінгу, повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.
За словами Віктора Ляшка, наразі в Україні є п’ятірка областей, які можна назвати “антилідерами” за темпами вакцинації населення проти коронавірусної інфекції COVID-19.
Як зазначив очільник МОЗ, йдеться про області на заході України, а саме:
- Закарпатську
- Чернівецьку
- Івано-Франківську
- Волинську
- Рівненську
Саме у цих регіонах кількість вакцинованих осіб проти вірусу COVID-19 найнижча.
Водночас Ляшко зауважив, що за останні сім днів у Рівненській та Чернівецькій областях темпи вакцинації зросли. Більш того, ці регіони потрапили у число лідерів за кількістю щеплень у розрахунку на 100 000 населення.
А найбільше вакцинацій проти коронавірусу минулого тижня (14-20 лютого) провели у Харківській області.
- Нагадаємо, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових інфікованих коронавірусом. Серед них – 1 254 дітей та 151 медпрацівник.
- Також в Україні дозволили застосування пігулок від Pfizer для лікування коронавірусу. Препарат “Паксловід” ухвалили до екстреного використання.
- Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розвінчали чергові фейкові новини та історії про вакцинацію проти COVID-19, які ширяться інтернетом. Серед них: про щеплення під час вагітності, дитячу смертність і мутації вірусів.
- Окрім цього, у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли про те, чи може вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 захистити ще й від грипу.